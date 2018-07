Department of Human Settlements, pasado na

May maganda po tayong balita para sa mga kababa­yan natin na nanga­ngarap ­magkaroon ng sarili nilang bahay.

Inaprubahan na po ng joint committee ng Government Reorganization at Housing and Urban Development na pinamumunuan ng inyong lingkod ang substitute bill na bubuo sa Department of Human Settlements (DHS).

Ang nakatutuwa pa, kasama po ang isyu sa pabahay sa priority agenda ng Legislative Executive Development Advisory Council ­(LEDAC) kaya malaki talaga ang tsansa na maisulong ito.

Mapalad po tayo dahil mayroon tayong administrasyon na todo ang suporta sa ating isinusulong at kumikilala sa kahalagahan ng pagkakaroon ng disenteng pabahay para sa ating mga kababayan, lalo na ang mga mahihirap na sapat lang halos ang kinikita sa araw-araw nilang pangangailangan.

Para po sa inyong kaa­laman, mula sa da­ting Department of Hou­sing ay binago natin at pinalitan ng Department of Human Settlements ang bersyon natin sa Mababang Kapulungan.

Hindi lang po pagtatayo ng bahay ang intensyon natin dito. Mas malawak ang sasakupin ng ating shelter program dahil kasama rin sa ating konsiderasyon ‘yung mabigyan ang mga benepisyaryo ng access sa mga proyektong pang­kabuhayan, transportasyon, edukasyon at kalusugan.

Ang ibig sabihin, hindi lang po bubong na masisilungan ang itatayo natin kundi mga taha­nan at komunidad na may pagkakaisa, pagtutulu­ngan at pagmamahalan.

Sa ilalim ng ating Kons­titusyon, mandato po ng gobyerno na bigyan ng disente at abot-kayang pabahay ang mga mahihirap. Pero ilang taon na ang nagdaan mula nang magkaroon tayo ng isang ahensya na magpa-plano at magpapatupad ng mga programang pabahay ng gobyerno.

Pero dahil iba’t ibang sangay ng ahensya ang nagta-trabaho sa ilalim ng Housing and Urban Development Coordina­ting Council (HUDCC), nagiging pira-piraso ­tuloy ang nangyayari sa ating housing program pati na ang policy direction.

Kaya nga po isinusulong natin na mabuo itong DHS nang sa ganu’n ay magkaroon tayo ng iisang direksyon lang sa pagpapatupad ng mga disente pero abot-kayang progra­mang pabahay para sa ating mga kababayan.

Pagsapit ng 2050, baka kalahati ng populasyon ng bansa ay nakatira na sa mga siyudad pero wala pa ring ahensya ng pamahalaan na tututok sa kanilang pa­ngangailangan sa pabahay. Isa po ang problemang ito sa maaaring tugunan ng DHS.

Kabilang po sa magiging mandato ng panukalang DHS ay ang pag-develop at pagpapatupad ng mga urban renewal program, pagbili at pamamahala sa mga nakatiwangwang lang na lupa ng gobyerno na maaaring gamitin sa housing program, pagtukoy sa mga lupain ng gobyerno na maaaring gamitin bilang socialized housing site, pagpa-plano at pagbuo ng mga government center bilang mga urban center.

Ang agaran pong pagpasa sa panukalang DHS ay patunay na sinsero ang ating gobyerno na tuparin ang pangarap ng bawat simpleng ­Pinoy – ang makatira sa isang bahay na magiging pag-aari at tahanan ng kanilang pamilya.