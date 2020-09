DENR usec kumanta sa budget hearing! P389M `white sand’ wala sa rehab plan

INAMIN sa budget hearing sa Mababang Kapulungan ng Kongreso ni Department of Environment and Natural Resources (DENR) Undersecretary Jonas Leones na hindi bahagi ng Manila Bay master plan ang kontrobersyal na ‘white sand’ project ng kagawaran.

Sa pagdinig nitong Martes, Setyembre 8 ay kinwestyon ni Muntinlupa Cong. Ruffy Biazon ang DENR Usec kung ang current project ng DENR ay hindi bahagi ng anuman sa dalawang existing nang master plan ng Manila Bay.

Sinagot ito ni Leodes ng: Yes, Mr. Chair. That is correct, Mr. Chair.”

Ang inusisa ni Biazon ay ang paglalatag ng ‘white sand’ na bahagi ng proyekto ng DENR na pinondohan ng P389M na inamin ng opisyal na short term activities lamang ito para sa Manila Bay master plan.

“… Ito pong ginagawa natin ngayon na beach nourishment and desilting and grubbing, these are short-term activities which we believe will support the NEDA [Manila Bay master] plan in the long-term,” bahagi ng pahayag ng DENR official.

Kaugnay nito sinabi ni Infrawatch PH convenor Terry Ridon na

pakitang tao lamang maituturing ang Manila Bay rehabilitation project dahil wala itong component na nakatuon sa long term rehabilitation na tututok sa mga bakawan at iba pang bagay na magbibigay buhay at paglilinis sa karagatan.

“The greatest insult to the public is spending P389-Million for what DENR officials admit as a ‘short-term’ intervention to the very real problem of pollution in Manila Bay,” sabi ni Ridon.

Ang masama pa, aniya, hindi man lamang ito dumaan sa proseso ng pagkuha ng Environmental Clearance Certificate para maaprubahan ng mga apektadong komunidad ang proyekto. Sabi ni Ridon, kailangang kumuha ng ECC para sa mga proyekto tulad nito at hindi ito ginawa ng DENR.

Sabi ni Ridon, dapat nang itigil ang proyekto dahil nilabag nito ang environmental rules. (Eileen Mencias/ Mia Billones)