DENR Usec Antiporda nasa NIA na

Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si Benny Diaz Antiporda bilang bagong Senior Deputy Administrator ng National Irrigation Administration (NIA).

Ito ang kinumpirma ni acting Presidential Spokesman Karlo Nograles sa inilabas na paha¬yag ng Malacañang.

Pinalitan ni Antiporda si Abraham Bagasin.

Si Antiporda ay dating undersecretary ng Department of Environment and Natural Resources (DENR).

“Malacañang confirms the appointment of Benny Diaz Antiporda as Senior Deputy Administrator of the National Irrigation Administration (NIA), vice Abraham B. Bagasin,” ani Nograles.

Sinabi ni Nograles na hangad ng Malacañang ang tagumpay ni Antiporda sa bagong posisyon at maisulong ang national irrigation program para sa pag-unlad ng sektor ng agrikultura. (Aileen Taliping)