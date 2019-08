DENR thumbs up sa solid waste management ng Antipolo City

APRUB sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) IV-A ang solid waste management ng Antipolo City Government nang kila­lanin nito ang Antipolo sa ginanap na 4th Annual Environmental Summit kamakailan sa Taal Vista Hotel, Tagaytay City. Kabilang ang Antipolo sa mga piling-piling LGU na kinilala ng DENR ngayong taon. Tumanggap ng dalawang plaque of recognition ang pamahalaang lokal para sa Best Available Practices at Best Environmental Technology.

“Ang lungsod ng Antipolo ay ang ating tahanan na dapat nating panatilihing malinis, maayos, at maganda. Mahigpit po nating ipinapatupad ang mga ordinansa at programa sa wastong pamamahala ng basura para tugunan ang kalinisan ng ating siyudad. Nakakataba po ng puso ang pagkilala ng pamahalaang nasyunal dahil patunay ito na epektibo at tama ang ating ipinaglalabang pangarap para sa Antipolo,” pahayag ni Mayor Andeng Ynares.

Sa pangunguna ng City Environment and Waste Management Office (CEWMO), kabilang sa award winning practices ng Antipolo City ang paggamit ng briquetting machine at composting bin sa pagreresiklo ng mga basura. Maliban dito, best practice din ng lungsod ang paggamit ng mga material recovery facility (MRF) sa pamamahala ng mga basura at ang walang tigil na information campaign sa 16 na barangay.

Noong 2018, pinarangalan at kinilala ng Department of the Interior and Local Government (DILG) ang lungsod bilang Hall of Fame Awardee sa Environmental Compliance Audit (ECA). Kasama rin sa mga prestihiyosong parangal na nakamit ng pamahalaang lokal ang Manila Bayani Award at Top Performer Award.