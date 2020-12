DENR, TESDA may libreng online short course

May libreng online short courses on solid waste management sa publiko ang National Solid Waste Management Commission (NSWMC) at Technical Education and Skills Development Authority (TESDA)

Ang NSWMC ang magpapatupad ng mga probisyon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 sa pamumuno ni Department of Environment and Natural Resources (DENR) DENR Roy A. Cimatu.

Ayon kay NSWMC Alternate Chair at DENR Undersecretary for Solid Waste Management ang Local Government Units Concerns Benny D. Antiporda, ang digital learning material ay ginawa upang matulungan ang mga tao na magawa ang epektibong SWM habang tayo ay nasa new normal.

Ang online short course ay may dalawang unit, ito ay ang Introduction to Ecological Solid Waste Management at Practicing Solid Waste Management.

Kabilang sa unang unit ang pag-aaral sa Philippine environmental laws and regulations, ecological SWM maging ang pinanggagalingan ng basura.

Sa ikalawang unit naman, kabilang sa mga pag-aaralan ang waste segregation, composting, recycling, managing residual waste na may potensiyal para sa recycling at ang tamang waste collection, treatment at disposal.

Magkakaroon ng pagsusulit ang mga mag-aaral pagkatapos ng kurso bago sila bigyan ng certificate.

Libreng makukuha ang kurso sa TESDA website. (Riz Dominguez)