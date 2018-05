DENR sa mga kandidato: Puno bawal kabitan ng campaign paraphernalia

HABANG papalapit ang Barangay at SK election ay naglipana na ang mga campaign material kaya naman muling nagpaalala ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa mga kandidato na patawarin na ang puno at tiyaking huwag sabitan ito ng mga poster.

Ayon sa DENR, sa mga designated areas lamang dapat na mag­lagay ng poster kasabay ng pagtiyak na kanilang aalisin ang mga isa­sabit na campaign material at kung hindi pa rin madadala ay handa din silang magreklamo sa Commission on Elections (Comelec) laban sa kandidato.

Sinabi ni Paquito Moreno, regional director ng DENR Central Luzon na ang pagpako ng mga materyales sa mga puno ay nagdudulot ng impeksyon sanhi ng iba’t ibang pathogens na maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng puno.

Umapela din ang DENR sa mga kandidato na iwasan ang paggamit ng plastic sa kanilang mga campaign poster lalo at inaabot ng 450 taon bago tuluyang masira ang mga plastic material at maari din na bumara sa mga estero.

Sa ilalim ng ­Comelec Resolution No. 9615 ay hinihikayat ang mga ­kandidato na gumamit ng recyclable at mga environment-friendly material habang sa Section 264 ng Omnibus Election Code ay maaaring patawan ng anim na taong pagkakakulong ang kandidatong magpapaskil ng mga campaign material sa mga ipinagbabawal na lugar gaya ng sa puno.