DENR pinakandado sanitary landfill

Nagpalabas ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) ng closure order laban sa sanitary landfill facility sa Urdaneta City, probinsya ng Pangasinan dahil sa paglabag nito sa Republic Act (RA) 9275 o ang Philippine Clean Water Act of 2004 at RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000.

Sinabi ni DENR Secretary Roy A. Cimatu, ang pag-isyu ng CDO sa Urdaneta City engineered sanitary landfill ay dahil sa patuloy na pangako ng DENR na matiyak na mahigpit na naipatutupad ang RA 9275 at RA 9003.

Samantala, sinabi naman ni DENR-Environmental Law Enforcement and Protection Service (ELEPS) Intelligence team leader Rogelio Demelletes, Jr., ang sanitary landfill facility na matatagpuan sa Barangay Catablan, Urdaneta City ay napatunayang muling ginagamit para sa waste disposal ilang buwan matapos makatanggap ito ng cease and desist order (CDO) noong Marso 5, 2021. (Riz Dominguez)