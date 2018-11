DENR kinalampag sa waste recycling policy

Iginiit ng isang kongresista na dapat ng baguhin ang panuntunan ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) patungkol sa waste recycling companies.

Ayon kay Iligan City Rep. Frederick Siao, ipa-follow-up nito sa DENR ang pagrebisa sa mga pamantayan sa o­perasyon ng waste recycling company gaya ng Verde Soko Philippines.

Matatandaan na ang kompanya ay nasangkot sa 51 container na nag­lalaman ng basura na nakalusot sa Pilipinas galing ng South Korea.

“Clearly, Verde Soko slipped through the cracks and gaps in the DENR rules and inspection system. Company location in an industrial estate or special economic zone does not mean leniency or exem­ption of waste recycling firms from DENR ins­pection and monito­ring,” giit Siao.

Samantala, pinasala­matan ng solon ang Department of Foreign Affairs (DFA) at gobyerno ng South Korea sa hakbang para maibalik na ang 51 container ng basura ss lugar na pinanggalingan nito.