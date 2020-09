DENR ibaon sa white sand

NAGBABALA kahapon si Senador Sherwin Gatchalian laban sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) na pasimuno sa paglatag ng halos P4000 halaga ng artificial white sand sa Manila Bay.

“ Siguraduhin na tatagal to, na matagal na matagal.Kung mawala ‘yan after six months ay sigurong katakot-takot na demanda ang aabutin ng ahensya dahil nasayang ang pera,” babala ni Gatchalian sa panayam sa radyo nina Cely Bueno at Raoul Esperas sa Balita Nationwide Sabado.

Sinabi rin ni Gatchalian na sa dami ng diskusyon sa isyu ng paglalagay ng artificial white sand sa Manila Bay ay nauunawaan nya ang punto ni UP Geologist Mahar Lagmay.

Katulad aniya ng pangamba ni Lagmay ay nakakabahala na baka mawala lang ang tone-toneladang bungahin na ginastusan ng milyong piso ng gobyerno.

“Pero naintindihan ko ang sinabi ni Prof. Lagmay na baka mawala lang ‘to sa lakas ng alon na pumapasok sa Manila Bay.

Hindi ako geologist pero ayon sa kanya (Lagmay) baka short term lang ‘ to at temporary. Gagastos tayo at sa lakas ng alon baka madala ito sa kalagitnaan ng dalampasigan at mawala rin,” giit pa ni Gatchalian.

Nauna rito ay sinabi ni Cebu Provincial Board Member Ismael Borgonia, wala silang alam na kumuha pala ng bato sa kanilang lugar ang DENR para pulbusin at gawing puting buhangin s para malinis ang Manila Bay.

Giit ng board member, kahit pa proyekto ito ng national government ay dapat naabisuhan sila tungkol sa paghakot ng mga bato sa kanilang lalawigan.

“It’s like Cebu was robbed,’’ ngitngit ni Borgonia. “We didn’t even have an idea about it.”

“This is a classic example of getting something from our resources but the province did not have anything in return,” aniya pa.

Sa ngayon ay pinapaimbestigahan na sa Provincial Environment and Natural Resources Office kung saan eksakto kinuha ng DENR ang mga bato na ilalagay sa Manila Bay.