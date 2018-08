DENR gihatagan ug piso nga budget – Atienza

Gilabhan sa pipila kongresista ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) tungod sa kapakyas niini paglimpiyo sa Manila Bay.

Sa budget briefing sa Kamara alang sa balaodnon P24.17 bilyon nga pondo sa DENR, ang gisugyot ni Nueva Ecija Rep. Estrellita Suansing nga hatagan nalang ug P100 nga budget ang DENR alang sa sunod nga tuig.

Gipahimangnuan usab ni Suansing si Cimatu sa pipila na kahigayun nga mi-idnab sa imbitasyon sa iyang Ecology committee kabahin sa hugaw nga tubig sa Manila Bay.

Dismayado usab si Suansing sa budget presentation sa DENR nga mi-sentro lang sa accomplishment sa ahensya sa Boracay.

“I don’t believe in the accomplishment. I propose 100 peso (budget) for DENR,” matud ni Suansing.

Gipaluyohan usab ni Buhay partylist Rep. Lito Atienza ang proposal ni Suansing.

Alang ni Atienza, piso lang angayang ihatag nga pundo sa ahensya o kaha wagtangon nalang kini.

“I like to reduce to P1 if you cannot do something… to correct particular abuses of some weakness of people from the government… or abolishing DENR because of inability to protect the interest of the people,” matud ni Atienza. ()