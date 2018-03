DENR binu-bully ng Boracay West Cove

Sinupalpal ng mga kongresista ang diumano’y pambu-bully ng sikat na Boracay West Cove resort sa isla ng Boracay sa Aklan.

Matatandaan na pina­giba na ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang mga iligal na istraktura na nakatayo sa isla kabilang na ang mga itinayo ng Boracay West Cove.

Pero base umano sa ulat, muling ibinalik ng resort ang daanan patungo sa rock formation para makapunta ang mga kli­yenteng turista ng Boracay West Cove.

“Bakit nagpapa-bully sila?” ayon kay Anakpawis Party-list Rep. Ariel Casilao.

Lahat aniya ng kapangyarihan ay nasa pamahalaan para ipatupad ang mga umiiral na batas kaya hindi katanggap-tanggap ang pagmamatigas ng ulo ng Boracay West Cove na pag-aari ni Crisostomo Aquino na tila binabalewala lamang ang direktiba ng mga kinauukulang ahensiya ng gobyerno.

“If they represent the government they have all the powers to enforce existing laws that is being continually violated by the (Boracay West) cove, the company. So, it only shows na kung makapangyarihan pala itong kompanya na ito, mapera, matatakot ba ngayon ang gobyerno?” dagdag ni Casilao.

Para naman kay ACT Teachers Party-list Rep. Antonio Tinio, kung napatunayang lumabag sa batas dapat lamang na kastiguhin at walang santuhin kahit na sino pa ang masagasaan.

“Well, ‘yan ang hamon both sa national government agencies like ‘yung DENR ‘yung LGU (local government unit).”