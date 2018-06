DENR, BFAR, LGUs gidid-an nang mohimog checkpoint – Duterte

Gidid-an na ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga kawani sa Department of Environment and Natural Resources (DENR), Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) ug local government units (LGUs) nga mohimog-checkpoint sa mga gidala ang nga produkto sa katawhan sa nagkadaiyang bahin sa nasud.

Ang direktiba gihimo sa Presidente sa oath-taking sa mga bag-ong napili nga barangay captain sa Region 10 nga gihimo sa Cagayan de Oro City.

Matud sa Presidente nga ang checkpoint sa maong mga ahensiya ug LGUs nga iya kining gitawag nga pagpangilkil maoy hinungdan nga mosaka ang presyo sa isda ug prutas sa mga merkado.

Gipasabot sa Presidente nga wala nay lain pang mopatuman ug checkpoint kun dili mga sundalo ug polis nalang.

“Pero ‘yang mga DENR, mga fisheries, wala na ha. Sabihin ko sa inyo, ibawal ninyo ‘yan. Sabihin n’yo you are not allowed.

“Kanang mga Bureau of Fisheries na mag — kada truck moagi, mohatag og isda, pag-abot sa palengke mahal na ang p***** i**. Daghan nama’g gitagaang isda nga libre. So bawion gyud na. So stop that — stop that ano. It’s only the military and the police, and if needed,” matud sa Presidente.

Mipahimangnu ang Presidente nga iyang ipakaun sa mga tawo sa DENR, BFAR ug LGUs ang mga isda ug prutas kung nadakpan kini sa akto.

Malas lamang matud niya ang nasakpan sa Davao ang ang tibuok durian iyang ipakaun.

“Stop it. Pag dili, ako’y magka-agi, na. Ipakaon ko na sa imo ang tanang lubi diha nga imong maabtan. Ipakit-kit gyud nako. Malas ka ah na… Ingna ra ko. ‘Yung tanim-bala, sus ayaw gyud ana kay lunikin mo talaga ‘yan. Ang malas mo kung durian ang muagi imong pangayua.

“Pakitkit ko na nimo. Mamili ka. Dili bitaw, I’m just being — you know, murag istriktong pagkasulti because how — that is how it should be. I’m trying to infu — imbue you with your duties that you seem to have forgotten,” dugang sa Presidente.