DENR: Alagang hayop bawal sa Dolomite Beach

Hindi maaaring magbitbit ng kanilang alagang hayop ang mga pupunta sa Dolomite Beach sa Manila Bay, ayon sa Department of Environment and Natural Resources (DENR).

“Lahat ng dapat ipatupad d’yan ay gagawin natin gaya ng pagbabawal ng pagsi-swimming, as of now, and of course ‘yong pagkakalat at pagdadala ng atin mga alagang hayop. Bawal pa po ‘yan,” wika ni DENR Undersecretary Benny Antiporda sa isang forum.

Aniya, nagpakalat din sila ng mga marshal sa Dolomite Beach upang tiyaking nasusunod ng mga bisita ang mga health safety protocol laban sa COVID-19.

Kaugnay nito, sinabi ng opisyal na ang madalas naman na nagkukumpulan at magkakadikit sa beach ay magkakapamilya. (Vienne Angeles)