Dennis Rodman napaluha sa US-Nokor summit

MISTULANG nanalo muli ng NBA championship ang dating basketball star na si Dennis Rodman matapos itong mapaluha sa tagumpay na pag-uusap nina US President Donald Trump at North Korean leader Kim Jong-un sa Singapore kahapon.

Habang nakasalang sa live interview ng CNN, hindi napigilan ni Rodman na maluha nang ikuwento ang naging partisipasyon niya sa pag-uusap ng dalawang lider.

Sa hiwalay naman na interview ng Associated Press, sinabi ni Rodman na tumawag sa kanya si White House press secretary Sarah Huckabee Sanders upang personal na ipaalam ang mensahe sa kanya ni Trump.

“She sent her best wishes and said that Donald Trump is really proud of you. He’s happy you’re having some type of part of this whole situation,” paglalahad ni Rodman.

Nagbiro pa ito na dapat umano siyang mapasama sa bibigyan ng Nobel Peace Prize award

Kuwento pa ni Rodman, sinabihan din niya si dating US President Barack Obama hinggil sa intensyon ni Kim na makipag-usap, pero hindi siya pinatulan ng dating pangulo.