Dennis natawa sa tsismis na buntis si Jennylyn

Nakausap namin si Dennis Trillo at nalaman namin sa kanya na baka next month ay mag-umpisa na sila ni Dingdong Dantes mag-taping ng bago niyang project sa GMA.

Hindi naman siya matagal nabakante at agad siyang may bagong teleseryeng gagawin. Bukod diyan ay busy rin siya sa pagsu-shoot ng dalawang pelikula.

Ito ay ang sequel ng ‘On The Job’ na si Direk Erik Matti pa rin ang director at isang Indie Movie na Regal Entertainment ang magre-release. Baguhan daw ang director ng huli na galing sa pagdidirek ng mga commercial. Kaya mabusisi raw.

Natawa na lang si Dennis nang ipaalala namin sa kanya ang naisulat namin na buntis si Jennylyn from somebody na nagbulong sa amin.

Hindi raw niya alam kung saan nanggaling ‘yun at wala raw katotohanan. Kaya nga nang isulat namin ay may question mark, huh!

Alexander Lee super love ang Pilipinas

Balik-Pilipinas ang Koreanong Kapuso na si Alexander Lee para ipagmalaki ang pagmamahal niya sa musika bukod sa pag-arte. May ginawa pala siyang bagong single na ipo-promote niya rito sa Pilipinas. Collaboration nila ng fellow Korean singer na si Marucci na ang title ay ‘Keep Ya Head Up’.

Ang pangalan ng duo nila ay AXM at magpo-produce pa raw sila ng maraming kanta para raw ma-inspire ang mga listener nila.

Well napamahal na talaga sa kanila ang Pilipinas. Kunsabagay, maraming Koreano rin naman ang naninirahan dito.

‘The Cure’ maraming pasabog

Ilan beses na nakasama ni LJ Reyes si Jennylyn Mercado sa mga iba’t ibang teleserye from the past pero ngayon lang siya naging kon­trabida nito. Magkaibigan sila ni Jen na parehong produkto ng Starstruck. Batch 1 si Jen at Batch 2 si LJ.

Madalas daw silang magkuwentuhan ni Jen tungkol sa kanilang mga anak at pareho silang single mother. Kaya nagkakagulatan sila dahil parehong malalaki na ang mga anak nila. Ibig sabihin matagal na silang magkaibigan simula pa noong baby pa ang mga anak nila.

Sa pagtatapos ng The Cure ay iba’t ibang rebelasyon ang lumalabas at mukhang mahalaga ang papel nina Ruru Madrid at Kylie Padilla kahit mga guest lang sila. Kaya hanggang sa huling araw ng The Cure ay mapapanood sila at ikakatuwa ng mga KyRu follower.