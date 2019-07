Dennis, Matteo nag-enjoy sa ‘pagtutulak’

Paano kaya kung ang mga health buff na sina Dennis Trillo, Jerald Napoles, Matteo Guidicelli ay maging drug pusher, o tulak ng droga?

Kapani-paniwala kaya?

Anyway, sa pelikulang “Mina-Anud”, na base sa tunay na pangyayari na naganap sa Eastern Samar noong 2009, na kung saan ay ang mga bag ng cocaine ay napunta sa dagat, at nagpabago sa mga buhay nila.

Ang “Mina-Anud” ay nanalo ng Basecamp Colour Prize at Singapore’s Southeast Asia Film Financing (SAFF) Forum in 2017.

Si Dennis ay si Ding sa pelikula, na isang tulak ng droga. Si Je­rald naman ay si Carlo, na isang mahusay na surfer. Dahil sa kagustuhan nilang guminhawa sa buhay, kaya pinasok nila ang pagtutulak.

“Gusto ko ang ganitong film, totoo, matapang, para ito sa mga taong naghahanap ng iba, ‘yung mga hinahanap nila sa online (Netflix), kaya natin ibigay, sana panoorin nila sa big screen.

“Ito ang mga pelikulang masarap panoorin sa sinehan dahil sa maganda ang quali­ty, maganda ang story, masayang panoorin kasama ng barkada. Mas maa-appreciate mo at malaking pelikula ito,” sabi ni Dennis.

Si Matteo naman ay si Paul, an aspiring celebrity and TV show host who deals party drugs to Manila’s elite and showbiz circles.

“I’m so happy to be part of the film. The Filipinos deserve to see this film. Sana they give us a chance to entertain them and inform them at the same time. I am thankful na makapagbigay kami ng ganitong klaseng kuwento,” sabi ni Matteo.

Si Kerwin Go ang direktor ng movie na prodyus ng Regal Entertainment. (DS)