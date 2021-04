Dennis ligtas na sa virus

Masayang ibinalita ni Dennis Padilla na siya ay magaling na sa COVID-19.

Say niya, ‘Covid19 recovered’ na siya at first time raw niyang magda-drive uli.

Walang nakaalam sa naging kalagayan ni Dennis, bukod sa ilang mga kaibigan na nakatunog. Pero may mga posting si Dennis na nasa ospital siya, kasama ang ilang nurse, doktor.

Ang tanong ng marami, alam kaya ng mga anak niyang sina Julia, Claudia, Leon, na nagka-COVID-19 ang kanilang ama? Wala kasing posting ang mga nabanggit na mensahe sa kanilang ama. O baka sadyang inilihim nila ito?

Zsa Zsa 5 araw nang masakit katawan

Habang sinusulat ito ay nakaramdam ng sakit ng katawan si Zsa Zsa Padilla. Eh, ayaw naman niyang magpunta ng ospital dahil sa takot na mahawa sa virus.

“Been in pain for 5 days already. Don’t know what to do ‘coz the hospitals are full of covid patients. I may need to go in and get MRI test that I need. God Lord have mercy,” sabi niya.

Jowa ni Angel nabakunahan na

Nagsimula na ngang magpabakuna ang mga sikat na celebrity mula sa iba’t ibang panig ng mundo.

Sa Amerika ay binahagi nina Britney Spears at Mariah Carey ang pagpapabakuna nila.

Kuwento ni Mariah, umaray siya sa pamamagitan ng pag-whistle noong bakunahan siya. Maayos naman daw ang kanyang pakiramdam.

Hinikayat pareho nina Britney at Mariah ang lahat na magpabakuna.

Dito sa bansa, nauna nan gang sumabak sa pagpapabakuna sina Julius Babao, Christine Bersola. Ganun din ang jowa ni Angel Locsin na si Neil Arce.

Nasa comorbidities category sina Christine, Julius, Neil na siyang ikatlong priority para sa bakuna.

Alessandra magku-quit na sa showbiz

Pinayuhan si Alessandra de Rossi ng kanyang mga fan na mag-full time yaya na lang sa baby ni Assunta, si Fiore. O kaya ay magtayo ng sari-sari store, o mag-vlog na lang.

Sabi kasi ni Alex, gusto na niyang mag-iba ng career, dahil wala pa rin nga siyang raket sa showbiz hanggang ngayon.

“Last year, di ako tumanggap ng work noong 1K cases pa lang. Sabi ko next year na ako babawi, for sure things will get better. Ayun mas malala ngayon. I think I need a new job. Gusto kong maging manghuhula!” sabi niya.

Pero `yun na nga, kung ano-ano na ang suhestiyon ng kanyang mga fan.