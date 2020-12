Dennis inasar si Janno sa video scandal

Kaaliw, pero kaloka ang biruan ng mga bida ng pelikulang Pakboys: Takusa na sina Janno Gibbs, Dennis Padilla, Andrew E. at Jerald Napoles.

Kasi naman, sa simula pa lang, nakakabulabog na ang hiritan nila, ha!

Siyempre, napag-usapan agad doon ang trailer nila na umabot na nga sa mahigit 23M ang mga nakapanood.

“Mauna na pinakamatanda, si Janno Gibbs!” sabi ni Dennis.

“Baka ang ibig mong sabihin ay pinakaguwapo!” hirit ni Janno.

“Ay sorry, si Andrew pala ang pinakaguwapo!” pagkokorek ni Janno.

“Pero, sobra, we were pleasantly surprised sa dami ng views agad, sa bilis ng views na nakuha namin. Kasi ang ginagawa namin, simple comedy film, kaya nakaka-surprise ang reaksiyon ng mga tao, na tuwang-tuwa sila, na parang bago sa kanila ang ginagawa namin. Very excited kami!” sambit ni Janno.

“At saka, first time kasi talaga na nagsama-sama ang mga pinakaguwapong komedyante sa Pilipinas,” pahayag naman ni Dennis.

Sa kasunod na tanong kung may binago silang style sa pagpapatawa, iba ang naging sagot ni Andrew, at agad siyang sinita ni Janno.

“May taping pa ako, eh!” tila nagmamadaling saad ni Janno, sabay tawa.

Pero, iginiit ni Janno na ang misyon nila sa pelikulang Pakboys: Takusa ay gusto nilang ipakilala ang klase ng komedya nila sa mga millennial.

“Pero, ang nakakatuwa lang, kahit ako nasa grocery ako, nagulat ako dahil mga teen ager ang mga sumasalubong sa akin, sabi nila, ‘alam mo nakakatawa ang pelikula niyo, nab ago nga raw sa pandinig nila `yon. Nakakatuwa na na-appreciate nila ang klase ng pagpapatawa namin,” sey ni Dennis.

“Akala ko pare, may sumasalubong sa iyo na teenager na babae, sinasabi sa iyo na, ‘Tay, ako po ito, anak mo. Magpapakilala lang ako sa’yo! Hahahah!” pang-aasar naman ni Janno kay Dennis.

Siyempre, hindi nagpatalo si Dennis kay Janno.

“Hindi, may lumapit sa akin, ang sabi, ‘Kuya di ba kaibigan niyo po si Janno Gibbs, kasi po napanood ko video scandal niya.’ Hahahaha! Sabi ko, hindi totoo yon!” banat ni Dennis kay Janno na ikinaloka ng huli.

“Janno left the group!” sey naman ni Janno na nanlaki ang mga mata.

Well, ganiyan nga mag-asaran ang mga bida ng Pakboys: Takusa, pero ang maganda, walang pikunan sa kanila.

Anyway, sa December 25 na mapapanood ang movie nila via Upstream, at dinirek ni Al Tantay.

Kira Balinger kinikilig kay Grae Fernandez

Umamin si Kira Balinger na kinikilig siya kay Grae Fernandez. Magkasama nga ang dalawa sa teleserye ng Kapamilya channel na Ang Sa Iyo Ay Akin, na pinagbibidahan nina Jodi Sta. Maria, Iza Calzado, Maricel Soriano.

Sila nga ang mga bagong dagdag sa cast, at ngayon pa lang ay marami na ang naaliw sa kanila. Sabi nga, ang KiRae na raw ang bagong KathNiel, ha!

“Well, nakakakilig naman talaga si Grae, lalo na kapag tinititigan niya ako. Iba kasi siyang tumingin. Iba siyang mag-alaga,” sabi ni Kira.

Si Grae naman, halatang mahiyain, na hindi nga tulad ng kanyang ama na si Mark Anthony Fernandez, na matinik sa babae noong kabataan niya. Pero, ramdam mo ang malakas ng atraksiyon sa kanya ni Kira.

“She’s beautiful, at saka masarap siyang kausap,” sey ni Grae kay Kira.

Puring-puri nga ni Direk FM Reyes ang dalawa, dahil napakahusay raw umarte, napaka-professional, at napakatalino.