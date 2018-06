Dennis, Dingdong ala-Cain at Abel sa bagong serye

Giant o higante raw ang ikinakasang bagong series ni Dennis Trillo. Ito ang pahaging ng kanyang manager na si Popoy Caritativo sa recent post niya sa Instagram habang ka-meeting ang ilang member ng Creative Group ng GMA Network at program manager ng gagawing programa.

Wala kasing detalyeng inilabas ang manager pero sa komento ng kaibigan niyang si Kris Aquino, tila magti-taping ang series sa Europe, huh!

“Now I know why you’re taking your Mom to Europe…thanks to Dennis,” saad ni Kris.

Tawa lang ang naging reply ni Popoy kay Kris.

Pero kahapon, agad kumalat sa social media na ang tinutukoy na ‘giant’ na series ni Dennis ay pagsasamahan nila ni Dingdong Dantes, huh! May konsepto pa ngang ala-Cain at Abel daw ang kuwento nito.

Good idea kung matutuloy ang pagsasama nina Dong at Dennis sa isang series. But sabi nga sa showbiz, hanggang hindi gumigiling ang kamera eh, huwag munang masyadong umasa, huh! (Jun Nardo)

Kiko, Gil nakakatakam ang ‘pandesal war’

Naglalaway-laway ang mga follower nina Kiko Estrada at Gil Cuerva nang mag-post ang una ng litrato nilang dalawa sa kanyang Instagram na nakahubad, huh!

Caption ni Kiko, ‘Gang war’. Si Gil naman ay, ‘We slay’.

Kaya ang mga fan, super react sa photo na ‘yon ng dalawa.

“Hot yummy.” – @haroldgalario.

“Dalawang pandesal sa umaga check.” – @bea_chel.

“I can’t breathe, “ @oninsantos0718.

Magkasama sina Kiko at Gil sa GMA morning series na My Guitar Princess. Magkaribal sila sa bidang si Julie Anne San Jose.

Mas magaling mang umarte si Kiko kumpara kay Gil, pero kering-keri naman niyang makipagsabayan sa ‘pandesal war’ nila ni Kiko, huh!

Speaking of Kiko, saludo ang marami sa acting niya sa Regal movie na Walwal. May kilig factor din ang tandem nila ni Devon, huh!

Anyway congrats sa cast and staff ng Walwal dahil tumabo ito ng P4M sa opening daw nito nu’ng Miyeroles, huh!