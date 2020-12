MAY iba pang abilidad si Denis Tan bukod sa pagiging PBA courtside reporter – dumakma ng bola!

Ipinakita kasi nito sa publiko na kaya niyang dakutin ng isang kamay lang ang basketball.

“Surprised to discover I can actually do this. Lalungz,” caption ni Denise sa kanyang IG post.

Hindi ito nakapagtataka dahil bago pa maging reporter ng liga si Denise ay volleyball player din ito ng UST Golden Tigresses. (Aivan Episcope)