Dengvaxia victims pinalalantad

Hinikayat ni Public Attorney’s Office (PAO) chief ang publiko, partikular ang mga biktima ng depektibong anti-dengue vaccine na Dengvaxia, na lumantad para mabigyan sila ng hustisya.

Kasunod ito ng Department Order No. 792 na inilabas ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II kung saan inatasan nito ang PAO na magbigay ng libreng legal assistance sa pagsasampa ng kasong kriminal, sibil at admi­nistratibo para sa lahat ng mga nabiktima ng ibinakunang Dengvaxia na nagkaroon ng sakit at namatay.

Humarap din kahapon sa isang press conference sa Maynila si Acosta at inihayag nito na hindi totoong walang namatay sa Dengvaxia.