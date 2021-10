Dengvaxia bangungot pa rin sa mga magulang, doc – NTF

Aminado ang National Task Force Against COVID-19 na hindi madaling makumbinsi ang mga magulang na pabakunahan ang mga anak edad 12-17 laban sa COVID-19 dahil sa iniwang bangungot ng dengvaxia controversy.

Sa report ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez kay Pangulong Rodrigo Duterte, may mga doktor aniya at mga magulang na takot at may agam-agam dahil sa na­ging karanasan ng nakalipas na administrasyon sa paggamit ng Dengvaxia vaccine kung saan may mga batang namatay sa nabanggit na bakuna.

Sensitibong isyu aniya ang pagbakuna sa mga bata kaya gumawa ang National Vaccination Operation Center (NVOC) ng phased approach kung saan uunahin muna ang mga kabataang may comorbidities at gagawin ito sa anim na hospital sa Metro Manila kung saan babantayan at oobserbahan ang mga babakunahang mga kabataan. (Aileen Taliping)