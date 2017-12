Dengue scare pinalaki

Kinalma ng Malacañang at Department of Health (DOH) gayundin ng French multinational pharmaceutical company na Sanofi Pastuer ang pagkatakot ng publiko kaugnay sa kontrobersiyal na dengue vaccine.

Sinabi kahapon ni Presidential Spokesman Harry Roque na taliwas sa pinangangamba­han, walang masamang epekto ang bakuna na Dengvaxia kaya’t hindi dapat na mag-panic ang mga magulang.

Batay aniya sa ba­gong pag-aaral ng Sanofi, epektibo ang bakuna nila sa mga nagkaroon na ng dengue dahil may proteksiyon na sila mula sa panibagong pag-atake ng naturang sakit.

“The good news is people should not panic about the dengue vaccine. There is no danger with the dengue vaccine. What Sanofi revealed is that new studies indicate that those who already had contact with dengue and that’s 9 out of 10 Filipinos the dengue vaccine is in fact very effective in protecting the patient from another dengue attack,” pahayag ni Roque.

Sinabi naman ni DOH Assistant Secretary Lyndon Lee Suy na pinalaki na ang isyu at hindi na natuon sa usapin ng bakunang Dengvaxia.

Ipinaliwanag ni Suy sa kanyang pagharap sa press briefing sa Malacañang na maliit na porsiyento lamang ang posibilidad na magkaroon ng ‘severe dengue’ dahil isa lamang mula sa sampung nabakunahan ang hindi pa dinapuan ng dengue.

“It’s amongst those recipient ng dengue vaccine na hindi pa nagkaka-dengue. We do not have any problem at all with those recipients na nagka-dengue na before at nabakunahan na. Out na sila sa issue na ito. You may develop. You may be at risk. But not saying that those one out of 10 would eventually develop severe dengue, paano natin lalabanan ‘yun?

Balik tayo sa basic natin, we have to have a good immune system, resistance level kasi infection pa rin ito,” paliwanag ni Dr. Suy.

Pinawi rin ng Sanofi Pasteur Philippines ang pangamba ng mga magulang ng mahigit 700,000 mga bata na napabakunahan ng Dengvaxia.

Nilinaw no Dr. Ruby Dizon, medical director ng kompanya na siyang manufacturer ng Dengva­xia, na hindi nakukuha ang malalang dengue mula sa naturang gamot.





Sinabi ni Dizon na ‘misinformation’ lamang ang nangyari at iginiit na hindi ang Dengvaxia ang nagdudulot ng malalang sakit.

“I’d like to address the little misinformation, hindi nakukuha ‘yung severe dengue from the vaccine so hindi dahil nabakunahan ka nagka-severe dengue ka, hindi siya gano’n.

Nakukuha mo siya dahil you had a subsequent exposure to the virus so hindi dahil binigyan ka ng bakuna, magkaka-severe dengue ka,” paglilinaw ni Dixon sa isang pulong balitaan kahapon.

Sinabi pa nito na wala pa silang natatanggap na ulat na may kaso ng pagkamatay sa mga naturukan ng Dengvaxia taliwas aniya sa pahayag ng Volunteers Against Crime and Corruption (VACC) na tatlong batang taga-Bataan ang nasawi matapos na mabakunahan.

Wala umanong ganitong uri ng report na nakukuha ang kanilang kompanya at maging ang DOH.

Samantala, nag-isyu na si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ng Department Order No. 763 na inaatasan ang National Bureau of Investigation (NBI) para magsagawa ng case build-up laban sa mga responsable umano sa pagbili ng dengue vaccine.

Nabatid na kasama sa pinaiimbestigahan ng Kalihim si dating Pangulong Benigno ‘Noynoy’ Aquino III.