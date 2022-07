Dengue case higit 65K sa 6 buwan

Umaabot sa 65,190 ang kaso ng dengue na naitala ng Department of Health (DOH) sa iba’t ibang panig ng bansa mula Enero hanggang Hulyo 2 ng taong kasalukuyan.

Sa datos na inilabas ng National Dengue Data, ang naturang bilang ay 83% na mas mataas kumpara sa mga naitalang kaso ng dengue sa kahalintulad na petsa noong taong 2021 na nasa 35,715 lamang.

Karamihan sa mga kaso ay naitala sa Region 3 na may 9,448 (14%), Region 7 na may 7,771 (12%) at Region 9 na may 5,708 (9%).

Ayon pa sa DOH, mula lamang Hunyo 5 hanggang Hulyo 2 ay umabot sa 16,324 bagong kaso ng dengue ang naitala.

Kabilang sa mga rehiyon na may pinakamataas na bagong kaso ng dengue ang Region 3 na may 3,196 (20%); NCR na may 1,729 (11%) at Region 7 na may 1,703 (10%). Ang Regions 3, Mimaropa, 5, 6, 9, 11, 12, BARMM at CAR ay nakitaan naman ng ‘sustained increasing trend’ ng dengue cases.

Sinabi rin ng DOH na sa kabuuan, mayroong naitalang 274 dengue deaths o case fatality rate (CFR) habang noong Enero ay nasa 36 ang namatay; 32 noong Pebrero; 39 noong Marso; 46 noong Abril; 63 noong Mayo at 58 noong Hunyo. (Juliet de Loza-Cudia)