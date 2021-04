Denden todo pakondisyon

HABANG naghihintay sa pagsisimula ng Premier Volleyball League, diskarte sa pag-eensayo si Choco Mucho Flying Titans libero Denden Lazaro Revilla upang manatiling aktibo ang kanyang katawan.

Masisilayan sa Instagram post ng veteran volleybelle ang pag-eensayo nito ng ball control habang nasa loob ng kanyang tahanan.

“Put the work in until it works out. I realized that practicing inside the house can improve your ball control skills. Think about it, you have to keep the ball in play within a limited amount of space & keep a steady focus on a small target. Cause if the ball goes flying, things start breaking,” caption ng 5-foot-6 libero.

“I miss playing without having to think of potentially destroying stuff”

Noong nakaraang linggo, ibinahagi ni PVL president Ricky Palou na nagpasya ang liga na iurong ang opening ng Open Conference sa huling linggo ng Hunyo o unang linggo ng Hulyo. (JAToralba)