Denden rampa sa Olympic website

Matapos si volleyball ‘phenom’ Alyssa Valdez, tampok naman sa website ng Olympic Channel si “Iron Eagle” Dennise Michelle ‘Denden’ Lazaro-Revilla.

Highlight sa nasabing website ang volleyball career at achievements ng former national team libero at incoming player ng Choco Mucho Flying Titans sa pagtawid sa Premier Volleyball League (PVL) buhat sa Philippine SuperLiga (PSL) .

Kinuwento rin ng 28-years-old, 5-foot-5 at Parañaque native kanyang pagiging pusong palaban. Nagpasalamat din ang multi-awarded defense specialist sa pagtampok sa kanya sa Olympic Channel.

“Wow ! I did not expect this at all. Thank you for the beautifully written piece @olympicchannel,” tweet kahapon ng balibolista. (Janiel Abby Toralba)