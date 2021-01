Denden, LA nilanggam

Umaapaw sa ka-sweetan ang naging mensahe ni Premier Volleyball League star Denden Lazaro sa kanyang asawa na si PBA guard LA Revilla.

Sa kanilang wedding anniversary, ilang larawan ang ibinahagi sa Instagram ng beteranang libero mula Choco Mucho Flying Titans kasama ang sweet message nito para sa kanyang mister.

“I’m truly lucky to have married my best friend. Our first year of marriage was a crazy ride to say the least. Just imagine what the rest of our life together has in store for us!” wika ng 5-foot-6 multia warded libero na dating lumaro sa Philippine SuperLiga.

“But I want to remind you that I’ll always be here for you, I’ll never leave your side. No matter what comes, my love for you will never be less.” (JAToralba)