Demonyo ang Rapist ko

Pinupunit ng mataas na birit ni Blaire ang tahimilk na gabi. Panay ang kanta niya at pilit ginagaya ang timbre ni Mariah Carey. Mag aalas dose na ng madaling araw ngunit patuloy pa rin ang kasiyahan ng magkakaibigan sa bahay nina Ella dahil birthday niya. Malakas ang tugtog ng videoke. HIndi nahihiya sa katabing bahay kahit disoras na ng gabi.

Well, known ang grupo nila sa pagiging pasaway. D’ Beast ang tawag sa kanila. Nasa senior high silang lahat at graduating na. May pagka notorious sa school dahil lahat sila ay “loud”, maporma, at may pagka-bully. Pero kapag nasandal ka naman sa grupo nila ay nagiging popular ka, kaya marami pa rin ang gustong makasama sila. Pero kapag nakaaway ka nila, delikado ka dahil pag iinitan ka ng iba nilang kasangga hanggang naiisin mong lumipat na lang ng ibang school. Walang duda na ilag ang karamihan sa kanila.

Bakit nga ba D’ Beast. B stands for Blaire na siyang leader ng grupo; E stands for Ella, ang pinaka snob kasi rich girl siya; A stands for Aimee na may kakaibang hobby— hilig niyang mag agaw ng boyfriend ng iba; S stands for Samantha na pinakachismosa at madalas na gumawa ng kwento lalo na kapag inis siya sa tao; at T stands for Terri ang pinakamatalino at pinakamabait sana pero nadadala sa agos kung saan papunta ang grupo. Siya ang tagagawa ng assignments nilang lahat. In short, uto uto siya. Gagawin ang lahat para lang sa sinasabing “belongingness”.

“Hoy magpatulog naman kayo”, isang sigaw mula sa kapitbahay. Nadinig nilang lahat ang sigaw na iyon pero nagtawanan pa silang lima. Imbes na tumigil sa pag-iingay ay nagmura pa itong si Blaire gamit ang microphone “Mga pu$%*@ ina ninyo.. wala kayong pakialam. Takpan ninyo mga teynga nyo. F*%$. You!”. Nagtawanan lang sila sa ginawang ito ni Blaire. Lalo pang nilakasan ni Blaire ang kanyang pagkanta. Nanadya siya sa kanyang pang-iinis. Alam nilang lahat na wala sa kanilang pwedeng pumigil dahil mayamang barangay captain at siga ang tatay ni Ella sa lugar na iyon.

Ala una na ng madaling araw nang matapos sila kaya nagpaalam na itong si Blaire.

“Uwi na ako.. kanina pa nangungulit si mader”, sabi ni Blaire.

“Dito ka na matulog sa bahay.. sobrang gabi na”, anyaya ni Ella.

“Oo nga, Blaire, mahirap umuwi ng lasing… tsaka alanganin na ang oras. Sabihin mo na lang sa nanay mo na dito ka na matutulog”, sabi ni Aimee.’

“Anong alanganing oras.. palagi naman akong alanganing oras umuuwi kaya nga sanay na si mader”, sabay tawa si Blaire.

“Pwede naman kasing huwag na munang umuwi. Sige, ako na mag explain sa nanay mo”, pangungulit ni Terri at akmang kukunin ang cellphone ni Blaire.

“Terri, please. You’re acting like my mother. Alam mo I hate the way your making yourself like a smart dude. Hindi ko nga alam bakit ka napasama sa grupo na ito.. I didn’t invite you, at all”.

Inawat ni Samantha si Blaire, “Blaire, ano ka ba? Lasing ka na. You don’t know what you’re talking about”.

“Terri, dapat alam mo na ugali ko. Natatandaan mo ba ang ginawa ko kay Kim? Di pa ako ang gumawa ng way para ma kick out siya? Kasi pakialamera sa akin kaya I did everything para mawala siya sa landas ko. You want to suffer the same fate?, pagbabanta ni Blaire.

“Wala namang ganyanan.. ang tagal na nating magkakasama. Ang lakas ng tama sa iyo nitong beer ah.Sige na , Blaire, if we can’t stop you from going home, go ahead na… we are just thinking of your safety. But if you can manage at alam naman naming matapang ka, sige na.. umuwi ka na bago pa magkasamaan tayo ng loob”, paalala ni Aimee.

“Guys, mahal ko kayong lahat pero you should know me by now. I do not want anybody to meddle. Kahit nanay ko di ako kayang pigilan eh. I know what I’m doing.. kaya, relax.. I can manage”, pagyayabang ni Blaire.

“Oo na oo na, sige na layas na hahaha”, pagbibiro ni Ella.

Bago nagpaalam ng tuluyan si Blaire ay ininom pa ang natirang beer sa baso, “bye, everybody”.

Pagkaalis ni Blaire at pinapayapa ni Ella si Terri, “Huwag mo nang pansinin si Blaire, ganun talaga yun kapag nalalasing. Dapat ka nang masanay”

“Hindi niya kasi nakikita ang pag-aalala natin sa kanya. Puro tigas ng ulo ang pinapairal niya”, tugon ni Terri.

Nagkatinginan na lang silang magkakaibigan, biglang natahimik, ilang saglit ay nagtawanan silang apat at saka nagsalita si Samantha “pasaway ang peg ni Madam Blaire eh. Hayaan na natin. Ibigay ang hilig”. At nagtawanan ulit.

Samantala si Blaire na tipsy habang naglalakad ay walang katakot takot na dumaan sa “shortcut” na daan. Mabilis kasi siyang makakauwi kapag doon siya dadaan. Madalas naman kasi siyang dumaan dito na mala-gubat na lugar ito at kabisado niya ang pasikot-sikot rito. Mas gusto niyang dumaan dito dahil wala siyang alam na dumadaan dito kapag gabi na dahil takot ang iba sa madilim na lugar na ito. Kaya alam niyang solo lang siya sa lugar at ilang minuto lang ay nasa bahay na siya. Yun nga lang, first time niyang dumaan dito ng lagpas alas dose ng gabi.

Kinuha niya ang earphone at cellphone at saka siya nagpatugtog ng sounds. Nakikinig siya ng favorite song niya para na rin mawala ang kaunting kaba sa dibdib. Sa sarili niya, “siya si Blaire, walang kinatatakutan”.

Patuloy ang paglalakad at pagsabay sa kanta nang bigla niyang maramdaman ang napakalamig na hanging dumapo sa kanyang batok. Gininaw ang buo niyang katawan. Tumaas ang balahibo niya. Hinawakan niya ang batok para mawala ang lamig nito pero naramdaman niyang may nakapatong na mabalahibong kamay rito. Nagulat siya at napatingin sa likod. Madilim ang lugar, mahagin, pero walang tao. Wala siyang kasama. Nag-iisa lang siya sa lugar.

“Hello, Blaire.. lasing ka talaga noh. Lakas ng tama sa iyo”, sabi niya sa sarili at sabay natawa ito.

Tuloy tuloy pa rin siya sa paglakad pero nararamdaman niya na may parang sumusunod sa kanya. Lumingon siya sa likod.. paglingon niya ay malakas na hangin sa mukha ang sumalubong sa kanya.. pero wala talang tao. Mag-isa lang siya sa lugar. Kinilabutan siya. Ngayon niya lang ito naramdaman. Naisip pa rin niya na guni-guni langn niya ito at dala marahil ng espiritu ng beer sa utak niya.

Tinanggal na niya ang earphone sa tenga at nakiramdam habang naglalakad. Naririnig niya talaga ang mga yabag at ang pagtapak sa mga tuyong dahon ng inaakala niyang sumusunod sa kanya. Lumingon siyang muli sa likod at nakita niyang mapupulang mata sa harapan niya kaya pumikit siyang muli. Pagdilat nila ay wala naman na siyang makitang ano pa man sa kanyang harapan.

“Ano ba itong nangyayari sa akin?Wala ito… tinatakot ko lang ang sarili ko”, isip ni Blaire.

Nagmabilis na siya nang paglalakad pero nararamdaman niya na wala na sa kanyang sumusunod.. dahil nararamdaman na niya na nasa tabi na niya ito. Nararamdaman niya ang lamig sa kaliwang parte ng katawan niya. Nararamdaman niyang may kamay ang hangin. Hinahaplos ang kaliwang balikat niya hanggang sa kanyang dibdib. Nagulat siya. Natakot na siya.

Tumakbo na siya sa sobrang takot nang bigla siyang napahinto. Nasa harapan na niya ito. Walang anyo, walang hugis at tanging mapupulang mata lamang na nakatitig sa kanya ang nakikita niya. Hanggang unti unting nakikita niya ang isang anino. Matangkad ito na may mapupulang mata at nakangisi sa kanya. Hindi na siya makakilos. Ang mga paa niya ay hindi makahakbang. Nararamdaman niyang hawak hawak siya nito sa may baywang. Pilit siyang kumakawala pero malakas ang anino. Hinahatak siya nito papunta sa isang malaking puno. Nagpupumiglas siya pero kinakaladkad na siya nito.

“Tulong.. tulungan ninyo ako!”, sigaw ni Blaire. Pero tanging malademonyong halakhak lang ang nadidinig niya. Nabibingi siya sa mga tawa nito.

Saglit pa ay nilapat ng malamig na anino ang katawan ni Blaire sa isang puno ng balete. Wala siyang lakas na makatakas sa pagkakahawak ng anino. Hindi niya alam kung nananginip lang ba siya pero nararamdaman niya ang bawat galaw ng anino. Nang nakadikit na ang katawan niya sa puno ay nakikita niyang humahaba ang mga sanga ng puno at unti unti ginagapos ng mga sanga ang kanyang dalawang kamay. Lantad na lantad ang kanyang katawan. Ibinukaka ng dalawang sanga ang dalawa binti ni Blaire. Lumalaban siya pero hindi niya kaya ang lakas ng mga sanga. Nakatayong nakabukaka ang dalawang binti ang itsura ni Blaire.

Nasa harapan na ni Blaire ang anino. Ang paghinga nito ang malakas na hanging kanyang nararamdaman. Nakakatakot ang mga mapupulang mata nito. Titig na titig sa kanya. Unti unting naramdaman ni Blaire ang paghawak nito kanyang katawan. Dahan dahan na nagsimula sa balikat at bumababa papuntang sa kanyang dibdib. Ngayon nararamdaman niya ang mga tila matitigas na balahibo nito habang hinahawakan siya. Wala itong tigil sa paghimas sa kanyang dibdib hanggang sa umabot na ang paghawak kanyang ari. Sumisigaw si Blaire pero walang lumalabas na boses mula sa bibig niya. Hanggang naramdaman niyang ang mga labi nito ay nasa mga labi niya. Isang hayok sa laman na anino ang nangingibasib sa paghalik sa mga labi niya. Ramdam niya ang pag agos ng dugo mula sa bibig.

Hindi siya makagalaw dahil gapos ng mga sanga. Napakalakas ng pwersa nito. Alam niyang hindi lang basta espiritu ito. Isa itong demonyo. Ang damit niyang pang itaas ay sinira ng anino kaya lumantad ang kanyang mga dibdib. Takot na takot na siya.

Ilang saglit pa ay nararamdam na niya ang pagsibasib ng maitim na anino kanyang mga dibdib. Ang ngipin nito na kinakagat ang dibdib niya ay damang dama niya. Nasasaktan siya dahil halos mawarak ang mga dibdib niya sa ginawa ng anino.

“Maawa ka!”, pakiusap ni Blaire. Naramdaman na lamang niyang pinasok ng anino ang sarili sa maselang parte ni Blaire. Makikita ang pagbayo ng katawan ni Blaire… makailang beses. Umiiyak si Blaire sa sobrang sakit hanggang sa matapos ang anino. Natanggal ang pagkakagapos sa mga kamay niya at paa at unti unting pumunta ang sanga sa kanyang leeg. Saglit pa ay paghigpit na nang pahigpit ang paghawak ng sanga sa kanyang leeg. Pilit niyang iniaalis ang sanga pero hindi niya kaya hanggang sa hindi sa nawalan na siya ng malay.

Kinabukasan ay nahanap na si Blaire ng mga pulis matapos magsumbong ang nanay niya na hindi siya nakauwi kagabi. Patay na siya nang matagpuan. Walang saplot sa katawan at may bakas ng pang aabusong sexual. Iyak nang iyak ang nanay ni Blaire nang makita ang sinapit ng pinakamamahal na anak.

Warak ang dibdib at ang ibabang bahagi ng katawan ni Blaire. Halos maputol ang leeg sa pagkakasakal.

“Ano po ang nangyari rito?”, pag interview ng reporter sa isang pulis.

“Wala pang nakakalam na impormasyon pero ang paniwala ng iba ay malamang na inabuso ito ng isang addict at dito itinapon ang bangkay. Addict lang ang pwedeng gumawa ng karumal dumal na krimeng ganito. Parang hindi tao ang salarin”, sagot ng pulis.

Ano kaya ang mangyayari sa ibang kaibigan ni Blaire? Sapitin din kaya nila ang nangyari kay Blaire? (Itutuloy)