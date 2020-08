Demolisyon sa NKTI compound tinuloy sa pandemya

Nauwi sa kaguluhan ang nangyaring pagdemolis sa mga establisimiyento sa loob ng compound ng National Kidney and Transplant Institute (NKTI), Huwebes ng umaga.

Ito’y matapos pigilan ng isang abogado ang mga tauhan ng Quezon City Task Force on Control and Prevention of Illegal Structures and Squatting sa pagsira at pagpapaalis ng mga tao sa naturang compound.

Kinilala ang lalaki na si Atty. Noel Valerio, nirerepresenta ang isang owner ng commercial area sa naturang compound, kung saan hinahanapan umano nito ng demolition order ang mga naggiba sa mga istruktura at makikita sa isang video na tinangkang posasan ng mga pulis.

Abot sa 33 istruktura ang giniba sa naturang compound, kung saan ilang residente ang umalma dahil hindi umano sila inabisuhan ukol sa naturang demolition.

Depensa naman ng NKTI, noong Enero pa nila umano sinabihan ang mga nakatira sa naturang compound matapos maglabas ng administrative order ang Quezon City Legal Division.

Itatayo sa 5,000 square meters na lupa ang isang bagong hemodialysis center na gagamitin para sa mga COVID-19 patient na may chronic renal disease.

Napag-alaman na nagpatulong ang NKTI sa QC local government para paalisin ang mga informal settler sa naturang lugar. (Riz Dominguez)