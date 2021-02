Demokrasya sa Pilipinas: Paurong ng paurong

Bumagsak na naman ang katayuan ng Pilipinas sa Democracy Index para sa taong 2020.

Ito ay ayon sa kalalabas na pang-2020 na bersyon ng taunang ulat ng Economist Intelligence Unit (EIU) na bahagi ng kompanyang naglalathala ng kilalang babasahing The Economist. Ang ulat na ito ay sumusukat sa estado ng demokrasya sa 167 na mga bansa.

Ang Pilipinas ay nasa pang-55 antas para sa taong 2020. Halos ganito rin ang balita nung nakaraang taon. Bago matapos ang Enero 2020, inilathala ang ulat kung saan ang Pilipinas ay nasa ika-54 antas. Sa unang tingin, tila hindi naman masama kung iisipin na isang antas lang naman ang naging pagbaba. Nguni’t kung ating titingnan ng malawakan, marahil tayo ay mapapaisip ng husto.

Nung taong 2020, ang pangkalahatang iskor ng Pilipinas ay 6.56 sa sukatan na hanggang 10. Base dito, pasok ang Pilipinas sa tinatawag na demokrasyang may kapintasan, na karaniwang nagmumula sa pagsupil sa kalayaan ng pamamahayag at sa mga kritiko ng pamahalaan. Ang mga bansang nasa ganitong kategorya ay karaniwang may problema sa kulturang pampulitika, may mababang antas ng pakikilahok sa politika o may mga isyu sa pamamahala.

Ang pinamakamataas na iskor ng Pilipinas ay umabot sa 6.94 nuong 2016, magkasamang huling anim na buwan sa panunungkulan ni Aquino at unang anim na buwan ni Duterte. Naging pababa na ang iskor ng Pilipinas mula nuon. Sa taong 2017 at 2018, ang iskor ay 6.71 at 6.64 naman sa taong 2019.

Kung pag-uusapan naman ang antas natin kumpara sa ibang bansa, o ang ranggo ng Pilipinas, nasa ika-50 ang Pilipinas nuong 2016. Pagkatapos nito ay taon-taon ng bumaba ang ating antas—naging ika-51 nuong 2017, ika-53 ng 2018, ika-54 ng 2019 at ngayon nga sa ika-55 sa taong 2020.

Ang pangkalahatang iskor ay binubuo ng limang kategorya: proseso ng eleksyon at pluralismo, kalayaang sibil, paggana ng gobyerno, pakikilahok sa politika, at kulturang pampulitika.

Nuong 2019, sa limang kategoryang ito, sa larangan ng proseso ng eleksyon at pluralismo nakuha ng Pilipinas ang pinaka-mataas na iskor sa 9.17. Hindi rin masama ang 7.22 na iskor sa pakikilahok sa politika at 7.06 sa larangan ng kalayaang sibil. Ngunit, nuong taong ito, ang pinakamababang iskor ay natanggap ng Pilipinas sa larangan ng kulturang pampulitika na may iskor na 4.38. Ang pangalawa sa pinakamababang iskor ay sa paggana ng gobyerno na nasa 5.36.

Itong nakaraang taon, walang naging pagbabago sa larangan ng proseso ng eleksyon at pluralismo na nasa 9.17 at kulturang pampulitika na nasa 4.38. Tumaas naman ang iskor natin sa pakikilahok sa politika na nasa 7.78, kumpara sa 7.22 ng nakaraang taon. Nagkaroon naman ng pagbaba sa iskor sa kalayaang sibil na naging 6.47 mula sa dating 7.06 at sa paggana ng gobyerno na naging 5.00 na dating 5.36.

Bakit kaya nagkakaganito? Lalo tuloy akong naniwala sa sinabi ni Duterte—na palubog tayo ng palubog. Malayo pa ba ang umaga?