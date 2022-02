Demokrasya buhay! Martial law ekis kay Lacson

Hinding-hindi magdedeklara ng martial law si Partido Reporma chairman at presidential candidate Panfilo ‘Ping’ Lacson at tinitiyak niya na mananatili ang demokrasya sa bansa sa ilalim ng kanyang administrasyon kung siya ang magiging susunod na pangulo.

“Definitely, democracy will be preserved. Walang Martial Law, walang dictatorship,” sabi ni Lacson sa panayam ng mga mamamahayag matapos ang kanyang campaign rally sa Mawab, Davao de Oro nitong Sabado.

Paliwanag ni Lacson, nilinaw na sa Konstitusyon ang kahulugan ng martial law at mga probisyon na nakapaloob dito sakaling kailangang ipatupad sa bansa, para magkaroon ng klarong mga pamantayan at restriksyon na sisigurong hindi ito maabuso.

“May limitasyon ang deklarasyon ng martial law as if there is no martial law. Kasi, first, 60 days lang, ano—ibabalik ang Congress. Pagkatapos the Bill of Rights are well-entrenched. Hindi magagalaw. Hindi puwedeng mang-aresto ng maski sino maski merong martial law,” pahayag ni Lacson.

Una nang giniit ng kampo ni Lacson na hindi mauulit ang martial law sa kanyang pamumuno, salungat sa akusasyon ng kanyang mga kritiko na inililigaw ang mga Pilipino sa naging partisipasyon niya rito bilang dating intelligence officer ng gobyerno.

“If we go back in our country’s history, ironically, it was a UP-trained lawyer-turned-president who was the first to declare martial law; an economist-trained female president, who declared a state of emergency; and only recently, another lawyer-turned-president who declared a Mindanao-wide martial law,” pahayag ng spokesman ni Lacson na si dating Rep. Ashley ‘Ace’ Acedillo nitong Enero.

Tinanong rin kay Lacson ang naging laman ng kanyang talumpati hinggil sa pagbibigay niya ng paalala sa mga Pilipino na huwag bumoto ng mga tiwali at magnanakaw.

Tumanggi siyang pangalanan kung sino ang kandidatong ito ngunit binabala ni Lacson na talamak pa rin ang mga ga¬lawan para maiba ang pananaw ng mga botanteng Pilipino at mahalal ang mga politikong magnanakaw lamang sa taumbayan.

“Hindi ko na kailangang sabihin kung sino pero taon-taon o tuwing eleksiyon naman talagang nakakapagboto ‘yong mga kababayan natin ng mga magnanakaw na, alam mo, pinagsisihan natin bakit natin naboto,” sabi ng presidential bet ng Partido Reporma.

Sa kanyang pagbisita sa Mindanao, inilatag ni Lacson ang kanyang mga plataporma para mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa ‘Food Basket of the Philippines’. Magagawa umano ito kung malilinis ang mga tiwali sa gobyerno na ipinangako niyang matutupad sa ilalim ng kanyang pamumuno.

“Dapat talaga alisin, i-cleanse talaga ‘yong mga inept, corrupt, undisciplined officials and employees,” ayon kay Lacson na ikinakampanyang “Aayusin ang Gobyerno, Aayusin ang Buhay ng Bawat Pilipino” at “Uubusin ang Magnanakaw”.(Dindo Matining/Eralyn Prado)