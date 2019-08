Demand letter bago magpalayas

LET’S CLEAR IT

Atty. Claire Castro

Ask ko po legal advise from you. Meron po kaming minana na 4 door apartment through holographic will.. ‘yung mga tenants po ay alam na nila na na-grant na sa amin ng court ang pagmamay-ari ng property, nagkasundo po sa barangay na dapat ay magbayad sila ng upa sa amin. Since 2014 hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila nagbabayad inspite of due notice.

Ang tanong ko po ay puwede po ba namin ma-evict ang mga tenants base sa hindi pagbabayad ng renta, hindi pagpirma ng kontrata?

Ethel

Dahil sa kayo ang taga­pagmana ng ari-ariang inuupan ng tenants at dahil na rin sa nagkasundo kayo sa barangay na magbabayad sila, maliwanag na sila ay may pag-amin sa inyong karapatan na makatanggap ng bayad o renta mula sa inuupang ari-arian.

Sa pagpirma nila sa barangay na magbabayad sila sa inyo ay maaari na ninyong idulog sa korte ang usapin sa pamamagitan ng pagsampa ng Action to Enforce the Compromise Agreement/kasunduan ngunit ito ay tungkol lamang sa napagkasunduan sa barangay. Kung ang napagkasunduan sa barangay ay tungkol lamang sa bayarin sa renta ay iyon lamang ang maaaring ipatupad ng korte at hindi ang pagpapaalis sa ari-arian. Dahil na rin na ang kasunduan ninyo ay noon pang 2014 ay hindi na ito kayang ipa­tupad pa ng barangay na binibigyan ng karapatang magpatupad (enforce) ang napagkasunduan sa loob ng anim (6) na buwan matapos ang hindi pagtupad ng kasunduan. ‘Pag napaso o paglagpas ng 6 buwan ay sa korte na talaga gagawin ang pagdudulog.

Kung nais naman na magsampa ng kaso sa korte para sa ejectment o pagpapaalis ng te­nants ay magpadala muna kayo ng demand letter to vacate and pay the unpaid rentals and other damages. Kung hindi pa rin sila aalis ay dapat na kayo ay muling dumulog sa barangay na may sakop sa inyo kung kayo ay magkabarangay o sa barangay na may sakop sa tenants. Kapag hindi nagkasundo ay humingi ka na ng certificate to file action dahil kailangan ito bago magkapagsampa ng reklamo. Ngunit kung hindi naman magkabarangay, magkalungsod o kung ang tinitirhan ninyo ay sakop ng 2 barangay na magkatabi lamang ay hindi na ninyo kailangan pang dumulog sa barangay at maaari nang magsampa ng kasong ejectment matapos na hindi sila tumugon o sumang ayon sa gusto ninyo sa inyong demand letter.