Deltacron variant nadiskubre sa Cyprus

Nadiskubre ng mga eksperto sa bansang Cyprus ang isang bagong COVID-19 variant na angkin ang pinagsamang katangian ng Delta at Omicron, na binansagan nila bilang Deltacron variant.

Ayon sa ulat ng Daily Mail, natagpuan ang Deltacron sa 25 COVID-19 patient sa nasabing bansa.

Ang genetic structure umano ng Deltacron ay pareho ng sa Omicron, at may mga genome rin ito gaya ng sa Delta variant.

Gayunman, masyado pa umanong maaga upang malaman ang tindi ng epekto nito.

Sa 25 pasyente, 11 ang mga coronavirus patient na nasa pagamutan na nang madiskubre na may Deltacron habang ang 14 ay mula sa mga indibidwal na wala pa sa mga pagamutan.

“We will see in the future if this strain is more patho­logical or more contagious or if it will prevail,” pahayag ni Leonidos Kostrikis mula sa University of Cyprus.

Isinumite nila ang kanilang nadiskubre sa GISAI­D, ang international database na tuma-track sa mga virus. (Mark Joven Delantar)