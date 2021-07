Delta variant sa PH bitbit ng mga marino

Inihayag ng isang doktor mula sa Technical Advisory Group ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na unang naispatan nila ang mabagsik na Delta variant na dala ng mga seaman na umuwi sa bansa.

“We’ve seen that our initial detections actually happened among seafarers,” ayon kay Dr. Anna Ong-Lim nang pagsalitain ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Talk to the People Sabado ng gabi.

Dahil dito, binigyang-diin ni Lim na importante talaga ang border control para mapigilan ang pagpasok sa bansa ng mga Delta variant carrier.

“Border control to be a very critical component that we hope will continue to slow entry of more individuals who are positive not just for Delta but also other variants of concern that may be discovered in the future,” ayon kay Lim.

Nirekomenda rin nito na pagkatapos ng 10 araw na quarantine ng isang biyahero dapat ay patuloy na i-monitor ito ng lokal na pamahalaan sa loob ng apat na araw pa para sa standard 14-day quarantine.

“`Pag nakauwi hindi po ibig sabihin na puwede na pong gumala ‘yong ating traveler kasi hindi pa po tapos ‘yong 14 days. Sampung araw pa lang po ‘yong inilagi nila sa facility,” ani Lim.

Mungkahi pa nito na kung kinakailangan ay magpatupad ng lockdown ang mga lokal na pamahalaan sa nasasakupang lungsod o lalawigan.

Kailangan din aniya na maayos ang healthcare system sa bansa at maging handa ang mga ospital sa mga ganitong pagkakataon na katulad ng pandemya. (Prince Golez)