Delta lumobo pa, NCR pinakamaraming sapol

Patuloy na dumarami ang deteksiyon ng nakakahawang Delta variant sa mga sinusuring samples ng Philippine Genome Center (PGC).

Ayon sa Department of Health (DOH) sa 748 samples na isinailalim sa whole genome Sequencing, 640 ang na- detect na may Delta variant.

Sanhi nito ay umabot na sa 2,708 ang kabuuang delta variant case sa bansa na humahabol sa Beta variant case na may 2,725 kaso.

Nabatid sa PGC na 85.6% ng 748 samples na-sequenced ang kinakitaan ng nakakahawang Delta variant kung saan tatlong kaso ang aktibo, 13 ang nasawi at 624 ang nakarekober.

Ang 584 ng 640 Delta cases ay pawang lokal na kaso at karamihan ay nakatira sa Metro Manila, Cagayan Valley at Calabarzon, 52 kaso naman ay mga returning overseas Filipino at apat ay biniberipika pa.

Iniulat rin ng DOH na may 25 karagdagang kaso ang Alpha, 28 Beta at 5 karagdagang P.3 variant. (Juliet de Loza-Cudia)