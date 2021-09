Delta lumobo pa, Metro Manila nasa highest alert!

Nadagdagan pa ng 279 kaso ang COVID19 Delta variant sa bansa sa pinakahuling whole genome sequencing.

Ayon sa Department of Health (DOH), University of the Philippines-Philippine Genome Center (UP-PGC), at University of the PhilippinesNatio­nal Institutes of Health (UP-NIH) may naitala rin karagdagang 29 Alpha variant, 28 Beta at 13 P.3 case.

Nabatid na sa karagdagang Delta, 245 ang local cases, 21 ang returning overseas Filipinos (ROF) at 13 ang biniberipika kung local o ROF cases.

May limang kaso na rin ng Delta ang naitala sa BARMM.

Samantala, nasa alert level 4 na sa COVID-19 ang buong National Capital Region (NCR), mali­ban sa Maynila dahil sa pagtaas ng mga naitatalang bagong kaso ng sakit at pagkakaospital.

“All areas except the City of Manila are classified as Alert Level 4. The Delta variant of concern had been detected across all areas in the National Capital Region,” ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa isang on line briefing.

Nabatid na mula Agosto 30 hanggang Setyembre 5, ang Metro Manila ay mayroong average daily reported case na 4,974. (Juliet de Loza-Cudia)