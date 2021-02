Delos Santos dale ika-6 gold medal

IPINAGPATULOY ni former national men’s karate team member Orencio James Virgil ‘OJ’ Delos Santos ang pagkolekta ng mga gold medal nang makamit ang ikaanim ngayong taon e-Kata Individual Male Seniors R2 division ng Online Athlete’s eTournament Series #1.

“Sixth Gold Medal of the year!” post ng 31-anyos, 5-4 ang taas na Manila-based Cebuano. “I just concluded the Athlete’s eTournament Series #1! with results in semifinals: Defeated Malaysia. In the final round, I faced USA and ended up grabbing my 6th gold medal.”

Alpas si Delos Santos kay American Alfredo Bustamante sa huling pasiklab, 25.4-24.34.

Bago ito, nagwagi ang reigning Pinoy world no.1 e-karateka sa individual male seniors kata event ng Budva Winner-Aria Cup #1 eTournament na sa Montenegro.

Dinaig din niya ang karibal na si Bustamante sa finale, 24.9-24.6, para sa fifth gold. (Angelito Oredo)