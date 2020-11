Delos Reyes walang saplot sa batuhan

Hindi napigilan ang modelo at basketball player na si Nicole Delos Reyes na ipakita ang kanyang mahubog at kaakit-akit na katawan na walang kasuotan at buong kahubaran sa isinagawa nitong pagbisita sa isang mabato na lugar.

“My body. My choice. STAY GOLDEN. Tanggap nyo na bang negneg ako?” sabi ng mahusay na point guard at celebrity athlete.

Ipinost mismo ni Delos Reyes na tinaguriang ‘Queen of the Court’ at miyembro ng Lady Snipers sa WNBL ang kuha nito na walang saplot sa buong katawan habang nasa ibabaw ng malaking bato gayundin ang iba pang mga kuha nito na ipinapakita ang magandang katawan.

Bago ang post ay ipinamalas din ni Delos Reyes ang kaakit-akit na kahubugan ng katawan habang nasa beach at pati na rin sa swimming pool. (Lito Oredo)