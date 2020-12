Delivery rider nag-ala Santa Claus sa mga nanglilimos

Biyaya para sa isang photographer na naapektuhan ng pandemya, ang pagiging Grab delivery rider nito, na hindi lang umano bumuhay sa kanyang pamilya kundi nagbigay din ng pagkakataon para makatulong siya sa iba.

Kahit Pasko, pinili ni Daniel Chua ang mag-duty sa pagiging Grab rider, pero hindi niya inaasahan na magiging instruemento siya para maghatid ng mga pagkain sa mga taong kalye.

Kwento niya, “May nagBook at sakin pumasok ang 40 pcs na Hamburger at ipamigay sa mga nanglilimos, kung sino ka man sir NICO God bless you and your family saludo po ako sa inyo at Thank you sakin pumasok un order mo.

https://www.facebook.com/daniel.chua.050882ph/posts/10157283267711887f