Delikado ang leptospirosis

Napilitang lumusong sa baha sa Marikina ang lineman ng isang cable company. Kailangang magawa ang mga nasirang kable ng bagyong Ulysses. Malakas ang loob nya dahil bukod sa bata pa at malakas ang resistensya, ang alam niya ay wala siyang sugat.

Pagkauwi, naligo siya pero hindi nag-prophylaxis ng antibiotic na Doxycycline. Ang buong akala niya, safe siya.

Makalipas ang ilang araw, sumasakit na lagi ang ulo niya, nilalamig, nilalagnat, nagsusuka at nananakit ang mga kalamnan. Sumunod pa ang pagtatae. Nagkaroon na rin siya ng problema sa pag-ihi. Akala nga niya ay na-Covid siya kaya’t nagpunta sa ospital at nagpa-swab test.

Doon nalaman na leptospirosis pala ang sakit niya. Hindi na umabot sa paninilaw ng balat pero namula ang kanyang mga mata.

Walong araw naman makaraang bumaha hanggang sa ikalawang palapag ng kanilang bahay sa Montalban, Rizal, tumaas ang lagnat, nawalan ng ganang kumain at sumakit ang tiyan ng isang lalaking senior citizen. Akala niya ay ordinaryong flu lang kaya’t ininuman lang nya ng paracetamol. Pero nang sumakit na ang kanyang paa at hindi na makatayo at makalakad, nang paunti unti na lang ang ihi na may bahid pa ng dugo at nang sumakit na ang kanyanh dibdib, doon na siya nagpa-ospital. Leptospirosis din ang diagnosis at kailangan nyang sumailalim sa dialysis.

Dalawa lang sila sa napakaraming leptospirosis patients sa mga ospital sa Metro Manila makaraan ang bahang dulot ng bagyong Ulysses.

Ayon kay Dr. Donnah De Leon, isang nephrologist, kung nag-prophylaxis agad ng Doxycycline antibiotic ang mga lumusong sa baha, maaaring maagapan ang pagkalat ng leptospira bacteria. ‘Yun nga lang, ang pag-inom nito ay dapat na ginagawa sa loob ng 72 oras makalipas na lumusong sa baha. Kahit na wala pang sugat, maaaring pasukin ng leptospira bacteria ang mata, ilong at bibig ng isang tao.

Ang bato, atay at baga ang maaaring maapektuhan agad ng leptospira bacteria. Mayroon ding naaapektuhan ang utak at nagkakaroon ng meningitis.

Ang nakakagulat, hindi lang sa ihi ng daga nanggagaling ito. Maaari ring makuha sa ihi ng aso, baboy, kabayo kalabaw, baka at wild animals na apektado ng leptospira bacteria.

Ang leptospira bacteria ay inilalabas ng hayop na may impeksyon kahit walang simtomas na ipinapakitang ito ay may sakit. Ilang linggo hanggang ilang buwan na nananatili ang bacteria sa lupa at tubig.

Dalawang araw hanggang isang buwan ang paglabas ng mga simtomas. Kapag nagka-problema na ang bato, kailangang i-dialysis. Mataas naman ang recovery rate basta’t nada-dialysis at nabibigyan ng tamang gamot ang pasyente. Umaabot minsan ang pagda-dialysis ng dalawang buwan at pagkatapos nito ay balik na sa normal ang bato. Pero mayroon ding nagtutuloy tuloy ang pagkasira ng bato.

Mahirap din kung matatanda, may diabetes at hypertension ang nagkaroon ng leptospirosis dahil maaaring permanente ang pagkasira ng organs nito.

Mahalagang iwasan muna ang magpapalala sa kondisyon ng bato tulad ng herbal medicines, mefenamic acid at mga non-steroidal anti-inflammatory medicines. Bawal din ang pag-inom ng alak at paninigarilyo.

Mahalagang may stock ng Doxycyline ang bawat barangay na madalas na maapektuhan ng pagbabaha. Kung maaari rin ay huwag lumusong sa baha. Gumamit ng masasakyan na lumulutang sa baha tulad ng maliliit na bangka para maiwasang mag-kontak ang katawan, mata at ilong sa tubig baha para iwas leptospirosis.