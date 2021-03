Delikado ang kulang sa potassium

Pinupulikat, nangingimay, bumibilis ang pintig ng puso. Kung ganito ang madalas mong nararamdaman baka kulang ka sa potassium.

Ang potassium ay isang tipo ng electrolyte. Kailangan ng katawan ang mineral na ito para sa malusog na ugat (nerves), gumalaw ang mga muscles at manatiling normal ang pintig ng ating puso. Minamantina rin nito ang fluid sa ating katawan.

Kapag kulang ka sa potassium, mayroon kang kondisyong tinatawag na hypokalemia. Ang mga kulang sa potassium ay ang mayroong kidney disease at magnesium deficiency. Pero maaari ring bumaba ang ating potassium level kung madalas tayong nagsusuka, nagtatae, nagpapawis ng todo, umiinom ng diuretics o pampaihi, at ilang mga antibiotics tulad ng carbenicillin at penicillin, at gayundin ang manginginom ng alak.

Kapag laging pagod ang pakiramdam, nanakit ang kalamnan, nanghihina at pinupulikat, hindi tama ang tibok ng puso, at hindi makadumi, nahihilo at nasusuka, maaaring kulang ka sa potassium.

4, 700 mg. ng potassium ang kailangan ng isang tao araw araw. Nakukuha naman natin ito sa pagkain. Pero dahil napapahilig tayo sa processed at fast food, kinukulang tuloy ng potassium ang ating katawan.

Kailangan natin ng potassium para ma-regulate ang ating blood pressure. Ang potassium ang tumutulong sa ating bato para matanggal ang extra sodium (alat) sa ating katawan. Inilalabas ito sa pamamagitan ng ating ihi. Natutulungan din ng potassium na i-relax ang ating daluyan ng dugo, para hindi ito tumigas. Gayundin ang muscles at nerves na kinakailangang magtrabaho ng maayos, at ang potassium ang katulong nila dito.

Madali namang bawiin ang pagbaba ng ating potassium sa pamamagitan ng pagkain ng saging, orange, melon, honeydew, kiwi fruit, grapefruit, apricot, avocado at kahit ang tuyong dates, prunes at pasas.

Importante ring kumain lagi ng berde at madadahong gulay tulad ng spinach at pechay, broccoli, patatas, kamote, mushroom, peas, pipino at kalabasa. Mayroon ding potassium ang lima beans, lentils, soybeans, nuts, brown rice at karne ng baka at manok.

Ang gatas at yogurt ay mayaman din sa potassium pero piliin ang fat-free. Sa isda naman, mataas ang potassium ng tuna, halibut, salmon, sardinas, cod at trout.

Pero ingat din sa sobrang potassium lalo na kung mayroon kang kidney disease. Dahil hindi na gumagana ang mga bato, maaaring magkaroon ng hyperkalemia.

Ang mga nagkaka-potassium overdose ay ang mga napapasobra sa potassium supplement, napapasobra ang exercise, gumagamit ng cocaine, nagki-chemotherapy at may diabetes.

Sobra o kulang ng potassium, kailangang mabantayan. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagpapa-test ng dugo lalo na kung ikaw ay may diabetes at hypertension na o kasalukuyang nagki-chemotherapy.