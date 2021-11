Dela Rosa, Drilon sabong sa lusaw NTF-ELCAC

Pikon na pikon si Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa sa mga miyembro ng oposisyon na gustong buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) kasabay ng pag-akusa na ginagamit lang ang isyu para sa kanilang political agenda.

“Sabihin ko sa kanila, ito pangit pakinggan eh, pero buwisit sila,” pahayag ni Dela Rosa panayam sa dzBB.

“I-abolish kung kailan naging successful ‘yong ahensiya sa paglaban sa terorismo, paglaban sa insurhensya, i-abolish nila? Ano, puro pamumulitika na lang talaga ang iniisip nila?” tanong nito.

“Na porke nasa oposis¬yon sila, gusto nila hindi maging successful itong administrasyong Duterte sa paglaban ng problema ng ating bansa, ganon na lang talaga ang utak nila? Buwisit,” sambit pa ng dating chief ng Philippine National Police.

Dumepensa naman si Senate Minority Leader Franklin Drilon kaugnay sa desisyon ng Senate Committee on Finance na bawasan ng P24 bilyon ang pondo ng NTF-ELCAC sa 2022.

Kasabay nito ang kanyang pagkadismaya sa pahayag ni Dela Rosa na ‘buwisit’ siya at sa mga senador na gusto buwagin ang Anti-Insurgency Task Force ng pamahalaan.

“Nakakalungkot ‘yong ginagamit ng ating kasamahan sa Senado na ‘buwisit’. Ito po ay debate para sa kapakanan ng taumbayan at tinitingnan natin kung paano ginastos ang pera ng taumbayan,” sabi ni Drilon patungkol sa pahayag ni Dela Rosa sa isang pa¬nayam sa dzBB.

“Ako, kumokontra ako. Hindi naman siguro ako buwisit. Ito po, huwag na nating dalhin sa personalan, pag-usapan na lang natin,” dagdag nito.

“Stop the name-calling. It will not get us anywhere. It is an insult to the senators and the institution we belong to. Let’s stick to the issue,” payo pa ni Drilon sa bagitong senador. (Dindo Matining)