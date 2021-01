Dela Pisa sabik sa medalyang ginto

DESIDIDONG sumilo ng GOLD MEDAL si national gymnast Daniela dela Pisa kaya kahit medyo matagal pa ang 31st Southeast Asian Games 2021 na sa Hanoi, Vietnam sa November, todo na siya sa paghahanda sa kasalukuyan.

Bumalik na sa Hungary para ipagpatuloy ang training camp ng 17-anyos na dalagita, misyong maduplika ang tagumpay sa women’s rhythmic gymnastics hoopp event sa 30th SEA Games PH 2019.

“She’s back in Hungary training,” wika ntiong Linggo ni national coach Whynn Reroma kay Dela Pisa. “She’s already preparing for the SEA Games in Vietnam.”

Kumopo tin si Dela Pisa ng dalawang bronze medal sa ball at club events sa huling edisyon ng 11-nation, biennial sportsfest.

Nakatakda ang 2021 Vietnam SEAG sa Nov. 21-Dec. 2. (Elech Dawa)