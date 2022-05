May malaking tsansang habang binabasa ninyo ito makaraan ang mahigit dalawang linggo pagkatapos ng halalan, deklarado na ang karamihan sa mga pinalad na kandidato sa mga posisyong pambansa at sa inyong lokalidad.

Bagamat sa katapusan pa ng Hunyo gaganap sa tungkulin ang mga bagong halal at mga muling nahalal na opisyal ng bayan, ngayon pa lamang, sineseguro na ng karamihan sa mga nanalo na may nangyayari nang programa para sa pagsasalin ng kapangyarihan.

Hindi uubrang sa mismong araw ng pagsisimula sa katungkulan saka pa lamang gagawin ang pagsasalin ng tungkulin. Dapat ngayon pa lang, iniisa-isa na ang mga pagsasalin ng kapangyarihan upang hindi maantala ang transaksiyon at serbisyo ng pamahalaan. Ngayon pa lamang, dapat nag-aaral na hinggil sa tungkulin at responsibilidad ang mga nahalal lalo na ang mga unang beses maglilingkod sa pamahalaan.

Habang hindi pa pormal na nanunungkulan, ang mga nanalo ay may kakayahan nang mamili ng kukuhanin nilang pinuno ng bawat ahensiya at departamento. Nagsisimula na sila sa pagtatalaga ng tao, pati na ang mga minimithing serbisyo na tutugon sa pangangailangan ng nasasakupan.

Pinag-uusapan na ngayon kung paano maipatutupad ang ipinangako noong kampanya. Inaalam ang sistema at ang pagbabago kung kinakailangan ito. Pero hindi maiaalis sa bansa natin na may mahigpit ang kapit sa posisyon. Titikisin ang deklaradong panalo. Itatago ang mga dokumentong dapat ay may aksesibilidad ang lahat.

Hindi iisang beses kong nabalitaan na may mga punong-bayan at gobernador na, nang matalo sa eleksiyon, nilimas ang mga file sa kompyuter. Wala ang mga dokumento ng kanilang opisina. Sinasadyang pahirapan ang mga papalit sa kanila. Kapag nga naman pumalpak, maaaring isisi ng mga talunan sa nanunungkulang politiko ang kapalpakan.

Samantala, may sapat na panahong inilalaan para sa transisyon at nakatadhana ito sa ating Konstitusyon upang hindi maputol ni maantala ang serbisyo ng gobyerno sa taumbayan lalo kung may bagong liderato na sa pamahalaan.

Kaya nga isa o dalawang araw lamang matapos ang halalan, naideklara na ang karamihan sa nanalo sa halalang panlokal. Ilang araw pa matapos ang eleksyon, mga senador naman.

Alam ba ninyong ang ubod ng salitang ‘deklarado’ ay ang parehong salitang ginagamit natin buhat sa Español na ‘claro’ o malinaw? Sa Ingles ay ‘clear’. Sasabihin sa atin ng mga nakatatanda, ‘Hijo, klaro ba ang bilin ko sa iyo?’ Malinaw ba? Hindi ba pagmumulan ng kalituhan?

Dahil kapag sinabi nating deklarado, taglay nito ang linaw na hindi na dapat magbigay pa ng ibang interpretasyon. Kapag deklarado, may mapanghahawakan. Kaya naman may deklarasyon tayo sa kasaysayan. Deklarasyon ng kalayaan halimbawa. At sa ilang pagkakataon, deklarasyon ng digmaan. Oo, maging ito ay kailangang pormal na ideklara upang maihanda ang kakailanganin sa giyera.

May deklarasyon ng pagmamahal. Deklarasyon ng paghahangad na maikasal. Lahat ito ay nakadokumento at sa panahon ng teknolohiya at social media, ang deklarasyon ay laganap para ating masaksihan.

***

