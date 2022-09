DeGrom, Mets tinaob Dodgers

SA loob ng 2 hours at 19 minutes lang, halos mayanig ang Citi Field sa New York nang kumpletuhin ng Mets ang 2-1 panalo laban sa Los Angeles Dodgers Miyerkoles ng gabi.

Inumpisahan ni starting pitcher Jacob deGrom ang ratsada ng Mets, tinapos ng nakakabilib na salo ni Brandon Nimmo bago pinagsarhan ni closer Edwin Diaz ang Dodgers.

Kumonekta ng two-run homer si Starling Marte para sa Mets.

Sa seventh, pinalipad ni Justin Turner ang bato ni deGrom. Tiklop na sa mound si deGrom pero kumaripas paatras si Nimmo, lumundag ng napakataas para saluhin ang bola sa tuktok ng center wall para idiskaril ang home run.

“Jumped up, the ball hit my glove and I knew it didn’t bounce out once it got in there,” bulalas ni Nimmo.

Nakatsamba rin ng isang homer si Mookie Betts kay deGrom pero kinapos ang Dodgers. (Vladi Eduarte)