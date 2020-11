Defensor sa Belgica: Kurakot cong pangalanan!

Hamon ni Anakalusugan partylist Rep. Mike Defensor kay Presidential Anti-Corruption Commission (PACC) Commisioner Grego Belgica na tumahimik na lamang kung hindi rin naman nito papangalangan ang mga idinawit na kongresista sa katiwalain sa public works projects.

“To my recollection, this is the second time in recent months that he has made this allegation, although he refuses to name names, saying he does not have solid evidence to file cases. If that is so, then he should just shut up. If he has evidence that can stand in court, he should file cases against the lawmakers he claims are involved in corruption,” giit ni Defensor.

Unfair umano sa lahat ng kongresista at sa buong intitusyon na akusahan ang ilang kongreista na sangkot sa katiwalian ngunit hindi naman niya pangalanan.

Una nang ibinunyag ni Belgica na may 12 kongresista na dawit sa katiwalain sa Department of Public Works and Highways (DPWH) partikular ang patanggap umano ng kickback sa mga kontraktor. (Eralyn Prado)