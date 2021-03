Defensor pumiyok sa pagsibak kay Romualdez

TOTOO umano ang plano na tanggalin bilang House Majority Leader si Leyte Rep. Ferdinand Martin Romualdez, ayon kay Anakalusugan Rep. Michael Defensor.

“The move to take out Martin Romualdez is real,” ani Defensor.

Kung itutuloy umano ang plano, malinaw na pagsuway ito sa gentleman’s agreement na binuo ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte bago ang speakership election noong 2019.

Matapos ang 2019 elections, tatlong pangalan ang lumutang sa pagka-speaker. Sina Taguig-Pateros Rep. Alan Peter Cayetano, Velasco at Romualdez.

Upang hindi na maglaban-laban ay nabuo ang gentleman’s agreement sa tulong ni Duterte. Si Romualdez naman ang magiging majority leader hanggang sa dulo ng 18th Congress.

Itinanggi naman ni House Senior Deputy Speaker Salvador Leachon ang umano’y planong pagsibak kay Romualdez.

“It’s not true. Sana alam ko kung totoo. No reason at all because relationship with ML Martin has been so far professional & untainted,” ani Leachon. (Billy Begas)