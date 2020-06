Defensor pumiyok sa busal ABS-CBN – NUJP

Malinaw na mayroong kinalaman sa isyu ng press freedom ang pagpapasara sa ABS-CBN matapos ilutang ni Anakalusugan party-list Rep. Mike Defensor na ilan sa kanyang mga kasamahan ang nais tanggalin ang news and public affairs program ng network.

Ito ang reaksyon ng National Union of Journalists of the Philippine (NUJP) kaugnay sa mga sinabi ni Defensor sa panayam ng online show na “`Wag Po” ng One PH kung saan sinabi nito na gusto ng kanyang kasamahan sa Kongreso na ipatigil ang pag-eere ng news and public affairs ng ABS-CBN subalit papayagan naman na ibalik ang mga non-political show nito.

Nagpasalamat ang NUJP kay Defensor dahil kinumpirma umano nito ang matagal nang alam ng lahat subalit itinatanggi ng gobyerno at ng mga tagasuporta nito, na mayroong kinalaman sa isyu ng press freedom ang pagpapasara sa ABS-CBN.

Kinuwestyon pa ng NUJP kung bakit mismong si Defensor na vice chairman ng House committee on good government and public accountability ay nais ipatanggal ang mga programa na nagsisilbing watchdog para sa “good governance and accountability”.

“It becomes increasingly clear that putting the squeeze on ABS-CBN is aimed at emasculating the media by holing up the network as an example of the fate that could await other outfits that insist on being true to their watchdog role and maintaining their independence,” pahayag ng NUJP.

Dahil dito, hinimok ng NUJP ang ibang media organization at publiko na depensahan ang press freedom.(RP)