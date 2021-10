Defensor nilaban yearend incentive ng mga QC gov’t employee

Nanawagan si Anakalusugan Rep. Mike Defensor sa Quezon City government na bigyan ang mga empleyado nito ng yearend incentive na katumbas ng isang buwang suweldo.

Ayon kay Defensor ang insentibo ay makatutulong sa mga empleyado na gaya ng karamihan ay lubhang naapektuhan ng COVID-19 pandemic.

Nakakolekta umano ang Quezon City government ng P22 bilyon mula sa local taxes noong 2020 at ganito muli ang kanilang inaasahang makokolekta ngayong taon.

Bukod dito ay makatatanggap din ang QC government ng bilyon-bilyong pondo mula sa national government na parte nito sa nakolekta mula sa national taxes.

“Clearly, the city can afford the extra one month salary, in addition to other incentives and compensation city employees are entitled to under the law,” dagdag pa ni Defensor.

Punto pa ni Defensor utang nga loob ng lokal na pamahalaan ang katatagan nito sa serbisyong bigay ng kanilang mga empleyado at mga residente na nagbabayad ng buwis. (Billy Begas)