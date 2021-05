Defensor kinukulit DOH, DOST sa Ivermectin

Kinakalampag na ni Anakalusugan party-list Rep. Mike Defensor ang Department of Health (DOH) at Department of Science and Technology (DOST) para madaliin isinagawang clinical trial sa paggamit ng Ivermectin bilang gamot kontra COVID-19.

Matatandaang maging si Pangulong Rodrigo Duterte ay inutos ang clinical trial sa Ivermectin para malaman kung mabisa nga ito laban sa COVID-19.

Iginiit ni Defensor, hindi uubra ang papitik-pitik na pagkilos ng mga kinaukulan dahil buhay ng tao ang nakasalalay.

Giit pa ng kongresista, huwag na umanong paabutin pa DOH at DOST ng hanggang susunod na taon ang paglalabas ng resulta dahil maaaring masasayang lamang ang oras at pondo sa gagawin nito lalo na kapag magtagumpay ang pamahalaan na matamo ang hangad na herd immunity sa National Capital Region (NCR) Plus ngayong taon. (Eralyn Prado/Billy Begas)